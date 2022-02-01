الجزائر: مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار غاز شرقي البلاد

09:13 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
الجزائر: مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار غاز شرقي البلاد

الجزائر

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الجزائر - (د ب أ)

قال جهاز الدفاع المدني في الجزائر إن 8 أشخاص توفوا وأصيب 14 آخرون في حصيلة أولية لانفجار للغاز اليوم الثلاثاء، ببلدة عين ولمان بولاية سطيف التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرقي البلاد.

وأوضح ذات المصدر أن الضحايا المتوفين حرقا ثلاث نساء وثلاثة أطفال ورجلان.

وأضاف أن الانفجار وقع بمنزل به محل لتخزين مواد التجميل تبعه انتشار حريق لنحو 3 منازل أخرى مجاورة.

الجزائر انفجار غاز جهاز الدفاع المدني محل لتخزين مواد التجميل

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