"إيكواس" توجه تحذيرًا وسط انقلاب محتمل في غينيا بيساو

09:08 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
"إيكواس" توجه تحذيرًا وسط انقلاب محتمل في غينيا بيساو

إيكواس

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كوناكري - (د ب أ)

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الثلاثاء ما بدا أنه محاولة انقلاب في غينيا بيساو، وسط تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في القصر الرئاسي في بيساو.

وذكر بيان نشرته المجموعة التي تضم 15دولة في غرب أفريقيا على موقع تويتر أن "إيكواس تدين هذا الهجوم على الدولة وتحمل جيش البلاد المسؤولية عن السلامة الجسدية للرئيس عمر سيسوكو إمبالو وأعضاء حكومته".

ولم يتوفر بعد مزيد من المعلومات كما لم يتضح ما إذا كانت محاولة الانقلاب قد نجحت.

وإذا كانت هناك محاولة انقلاب، فسيكون هو الانقلاب الأحدث في المنطقة التي شهدت الإطاحة برئيس بوركينا فاسو في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي. ودفع هذا التطور مجموعة إيكواس إلى تعليق عضوية بوركينا فاسو في المجموعة.

إيكواس غينيا بيساو انقلاب غينيا بيساو إطلاق النار

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