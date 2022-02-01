قطر وطالبان يتوصلان لاتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء

07:18 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
قطر وطالبان يتوصلان لاتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء

حركة طالبان

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كابول - (ا ف ب)

توصلت قطر وطالبان لاتفاق يقضي باستئناف عمليات الإجلاء من مطار كابول، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الثلاثاء عن وزير خارجية الإمارة الخليجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويسمح الاتفاق بتسيير رحلتين للخطوط القطرية لإجلاء مواطنين أمريكيين ومن دول أخرى والأفغان المعرضين للخطر.

أفاد موقع "أكسيوس" الثلاثاء، نقلا عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وأوضح "أكسيوس" أن الاتفاق ينص على تسيير رحلتين أسبوعيا، تشغلهما الخطوط القطرية، مما سيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء الآلاف من مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر.

ويتزامن هذا الاتفاق مع الزيارة التي يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة لبحث عدة ملفات أبرزها إمدادات الغاز لأوروبا على خلفية مخاوف وقف تدفق الغاز الروسي نحو الدول الأوروبية في حال شن موسكو هجوما على أوكرانيا.

وتعتبر واشنطن الدوحة حليفا استراتيجيا، حيث أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين البلدين.

هذا المحتوى من

AFP
حركة طالبان قطر عمليات الإجلاء مطار كابول

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