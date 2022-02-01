البرلمان الليبي: تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

06:34 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
البرلمان الليبي: تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

مجلس النواب الليبي

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بنغازي (ليبيا) - (د ب ا):

خلصت جلسة مجلس النواب الليبي التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق إلى تشكيل لجنة تقوم بتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري.

ووفقا لإيجاز صحفي للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فإن تشكيل اللجنة سيتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة.

وستكلف اللجنة بتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري الليبي، واحالته إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور، ثم احالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

وفي شأن أخر، اتفق النواب على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مطالبين وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.

هذا وخلصت الجلسة أيضا إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم،ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الثاني أحميد حومه، وخصصت لاستكمال النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق المشكلة من 24 نائبا.

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