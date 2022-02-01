برهم صالح: منصب رئيس الجمهورية رمز لوحدة وسيادة العراق

بغداد - (د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة وسيادة العراق وحماية الدستور.

وقال صالح، في خطاب متلفز اليوم: "قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل واتطلع إلى تسلم المنصب لدورة أخرى".

وأضاف: "سأكون أمينا مع شعب العراق عن طريق الدولة المقتدرة الأمنة وقد حاولت النأي بالعراق عن دوامة الصراعات"، معربا عن ثقته أن العراق الدستوري هو المسار الحقيقي للبلاد.

وأعلن صالح التنافس مع المرشحين الآخرين داخل البرلمان على منصب رئاسة العراق للسنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى الالتزام بإصرار على المضي تحت سقف الوطنية.

وأضاف :"لقد نجحنا في تجاوز الكثير من الاشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع وأن الدور المنُتظر لمجلس النواب الجديد يحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب وتطلّعاته".

ودعا صالح إلى "مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها".

وأكد أن "مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية، لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريب واسترداد عائدات أموال الفساد المُهرّبة".

ودعا الرئيس صالح إلى أن تكون "المرحلة المُقبلة مرحلة تعديلات دستورية لبنودٍ اثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي في السابع من الشهر الحالي جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حيث يتنافس على المنصب 25 مرشحا غالبيتهم من الشخصيات الكردية.