جونسون يستعد لزيارة أوكرانيا.. ومساع لتحديد موعد لاتصال بينه وبين بوتين

04:33 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
جونسون يستعد لزيارة أوكرانيا.. ومساع لتحديد موعد لاتصال بينه وبين بوتين

بوريس جونسون

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لندن - (د ب أ):

تعتزم المملكة المتحدة تقديم عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لأوكرانيا في مسعى لدعم الديمقراطية بها وتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المغادرة اليوم الثلاثاء إلى كييف، أملا في نزع فتيل التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية.

وكان من المقرر أن ترافق جونسون في الزيارة وزيرة الخارجية ليز تروس، لكنها لن تسافر بعد أن ثبت مساء أمس إصابتها بكورونا.

وكان من المقرر أن يجري جونسون أمس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه تعذر الاتفاق على موعد للاتصال بعدما أمضى جونسون معظم يومه في الدفاع عن قيادته أمام مجلس العموم بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن إقامة حفلات في مكتبه عندما كانت البلاد بأكملها تخضع للإغلاق العام لمنع تفشي كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن مسؤولين بمقر رئيس الوزراء القول إنه لم يتم تحديد موعد جديد للمكالمة، وأنهم ما زالوا يأملون في ترتيب موعد مع الكرملين للحديث بين الجانبين.

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