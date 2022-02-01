موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

01:03 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

ألكسندر جروشكو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو-(د ب أ):

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو المعلومات التي تحدثت عن تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.

وقال جروشكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية :"هذه التصريحات ليست صحيحة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الليلة الماضية أن واشنطن قد تلقت ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بشأن تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.

إلا أن الوزارة لم تكشف عن مضمونها. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا.

ألكسندر جروشكو موسكو واشنطن روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..بفائدة 3%.. طرح شقق جاهزة للتسليم الفوري- تفاصيل وموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا