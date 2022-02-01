موسكو: لم نرسل ردا خطيا إلى واشنطن على مقترحات الضمانات الأمنية

موسكو-(د ب أ):

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو المعلومات التي تحدثت عن تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.

وقال جروشكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية :"هذه التصريحات ليست صحيحة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الليلة الماضية أن واشنطن قد تلقت ردا مكتوبا من روسيا على مقترحات واشنطن بشأن تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا.

إلا أن الوزارة لم تكشف عن مضمونها. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "سيكون من غير المفيد التفاوض علنا، لذلك سنترك الأمر لروسيا إذا أرادت مناقشة ردها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بما في ذلك أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضى بعثت الحكومة الأمريكية برسالة إلى روسيا ردا على مخاوف موسكو بشأن الأمن في أوروبا.