الولايات المتحدة تعتزم منح قطر صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"

واشنطن- (بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تعتزم تصنيف دولة قطر كـ"حليف رئيسي من خارج حلف الناتو"، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين.

وأوضح بايدن، أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض، أن هذه الخطوة طال انتظارها.

وقال بايدن إن الجانبين بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان.

ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن بأنها "مثمرة"، مشيرا إلى أنها تناولت تطورات إقليمية ودولية.

وتطرق الزعيمان إلى صفقة ضخمة ستحصل بموجبها شركة الخطوط الجوية القطرية على طائرات من طراز بوينغ "777 اكس" مقابل حوالي 20 مليار دولار.

"شريك محل ثقة"

خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، قال بايدن إنه يعتزم إخطار الكونجرس الأمريكي قريبا بالقرار الذي اتخذه بشأن الدولة الخليجية الثرية.

وقال بايدن للصحفيين إن قطر تعد "صديقا جيدا وشريكا محل ثقة. سأبلغ الكونجرس بعزمي تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو ليعكس ذلك أهمية علاقتنا. اعتقد أنها خطوة طال انتظارها".

وتُعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تحول الإمدادات إلى أوروبا إذا تسببت الأزمة المتصاعدة بشأن أوكرانيا في تعطيل شحنات الغاز الروسي إلى القارة.

وتضمنت أجندة بايدن المحادثات النووية الإيرانية والعلاقات مع أفغانستان، حيث تلعب قطر دورا مهما.

وقال مسؤول للصحفيين إن تميم التقى مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وناقش مبيعات الأسلحة وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.

وقال بايدن إنه والأمير تميم كان لديهما الكثير على جدول أعمالهما يوم الاثنين، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وأشاد بالصفقة الجديدة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية القطرية مع شركة بوينغ والتي قال إنها ستخلق "عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجر الجيد".

ومن ناحية أخرى، قال بايدن إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الإمارات على ضوء تعرضها لهجمات صاروخية من اليمن.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لقد كنا على اتصال يومي مع الإمارات لمواجهة هذه التهديدات".

وقال إنه أمر البنتاجون ببذل كل ما في وسعه لإيصال دعم الولايات المتحدة للإمارات والسعودية.