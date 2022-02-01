كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 3ر378 مليون

08:28 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 3ر378 مليون

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 3ر378 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب العشرة مليارات.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 378 مليونا و 308 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 673 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب العشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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