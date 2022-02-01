مقتل صحفي مكسيكي في رابع عملية من هذا النوع بأقل من شهر

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قتل صحفي يوم الاثنين في غربي المكسيك، حسبما ذكر الموقع الذي كان يعمل لصالحه، في رابع عملية قتل من هذا النوع في البلاد في أقل من شهر.

وقال أرماندو ليناريس، مدير موقع "مونيتور ميتشواكان" في مقطع فيديو نشر على فيسبوك إن الصحفي روبرتو توليدو، اقترب منه ثلاثة أشخاص وقتل بالرصاص في مدينة زيتاكوارو في ولاية ميتشواكان بغربي البلاد.

وقال ليناريس إن أعضاء الموقع يتلقون تهديدات بالقتل منذ أشهر، وهو ما ربطه بتقارير "مونيتور ميتشواكان" عن الفساد.

وقال: "إن كشف فساد الحكومات والمسؤولين والسياسيين أدى اليوم إلى وفاة أحد زملائنا".

وأدانت الرئاسة المكسيكية عملية القتل، حسبما قال المتحدث باسمها خيسوس راميريز في تغريدة على تويتر. وأضاف: "لن نسمح بالإفلات من العقاب. دعونا ندافع عن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات"، موضحا أن الرئاسة ستعمل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية "لتوضيح ملابسات القضية".

واعتبرت منظمة مراسلين بلا حدود المكسيك أخطر بلد بالنسبة للصحفيين في عام 2021 للسنة الثالثة على التوالي.