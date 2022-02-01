حول العالم في 24 ساعة: الإمارات تشيد بمشروع الجينوم البشري الذي أطلقه السيسي
وكالات:
شهد العالم الاثنين، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إشادة الإمارات بمشروع الجينوم البشري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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