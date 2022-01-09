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بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 82 شخصًا في حريق بمبنى سكني في ولاية أمريكية

10:34 م الأحد 09 يناير 2022
بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 82 شخصًا في حريق بمبنى سكني في ولاية أمريكية

حريق - ارشيفية

وكالات

قُتل 19 شخصًا من بينهم 9 أطفال، وأصيب أكثر من 60 أخرون، في حريق شب في مبنى سكني ببرونكس، في حريق شب في مبنى سكني في حي برونكس بولاية نيويورك، اليوم الأحد، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

وقال مسؤول في المدينة للصحيفة الأمريكية، إنه أحد أسوأ الحرائق في المدينة.

وذكرت الصحيفة، أن رجال الإطفاء انتقلوا سريعًا إلى المبنى المكون من 19 طابقًا لإخماد الحريق، وأنهم عثروا على ضحايا في كل طابق.

حريق ولاية نيويورك حي برونكس الولايات المتحدة

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