سحب سفراء وإغلاق حدود.. "إيكواس" تفرض عقوبات قاسية على مالي

أكرا - (د ب أ)

وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد على فرض عقوبات قاسية على مالي بسبب رفض الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات جديدة قريبا.

ووفقًا لبيان نهائي صادر عن القمة التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا، سيتم إغلاق كل الحدود مع مالي، وتجميد كل العلاقات التجارية غير الحيوية وكل الموارد المالية لمالي لدى البنك المركزي لإيكواس.

وسيتم سحب كل سفراء دول المجموعة من العاصمة المالية باماكو.

وعبر زعماء إيكواس عن خيبة أملهم من إعلان الحكومة المؤقتة أنها لن تجري انتخابات جديدة لمدة أربع سنوات أخرى، بدلاً من نهاية فبراير.

وأشار رئيس غانا نانا أكوفو أدو في بداية القمة أن الحكومة المؤقتة تعهدت بإجراء انتخابات جديدة في غضون أربع سنوات بدلا من خمس كما كان مقررا من قبل.

وأقرت الحكومة المؤقتة، مؤخرًا بوجود مدربين عسكريين روس، في البلاد، مشيرة إلى أنها منحتهم نفس التفويض، الممنوح لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي "إي.يو.تي.إم".

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى، قد اتهمت، مالي بتوظيف مرتزقة من شركة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة، لدعم الأمن في البلاد.

وتنشط العديد من الميليشيات الإسلامية، في المستعمرة الفرنسية السابقة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة.