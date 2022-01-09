المخابرات السودانية تكشف تفاصيل إحباط تهريب ٢١ إثيوبيا عبر الحدود

08:56 م الأحد 09 يناير 2022
المخابرات السودانية تكشف تفاصيل إحباط تهريب ٢١ إثيوبيا عبر الحدود

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):

أحبط جهاز المخابرات العامة السوداني في محلية القريشة (بالقضارف شرق السودان)، تهريب ٢١ شخصا يحملون الجنسية الإثيوبية، عشرون منهم من الفتيات أقل من ٢٠ عاما، كانوا في طريقهم إلى الخرطوم ومنها إلى خارج السودان.

وأشاد العميد آدم عثمان محمد، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، بالإنجاز الذى تحقق، موضحا أن هذه العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظا على أمن السودان من المهددات الأمنية، وعلى رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن.

وأضاف أنه خلال إحباط عملية التهريب تم القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر، كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالاضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف.

هذا المحتوى من

Asha
احباط تهريب اثيوبيين الحدود السودانية شرق السودان آدم عثمان محمد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا