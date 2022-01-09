وزير بريطاني: في طريقنا للتعامل مع كورونا كمرض متوطن

08:38 م الأحد 09 يناير 2022
وزير بريطاني: في طريقنا للتعامل مع كورونا كمرض متوطن

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي اليوم الأحد إن البلاد "تسير في طريق نحو الانتقال من الجائحة إلى مرض متوطن" بالنسبة لفيروس كورونا، حيث تضع الحكومة خططا للتعايش مع كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد أن أصبح أول وزير في الحكومة البريطانية يؤيد خطوات لخفض فترة العزل الذاتي للمصابين بالفيروس إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، قال الزهاوي اليوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الاختبارات الدورية إلى جانب اللقاحات، والجرعات التنشيطية، والعلاجات المضادة للفيروسات سوف تشكل جوانب رئيسية لجهود البلاد للعودة للحياة الطبيعية.

كما قال لقناة "سكاي نيوز" إنه يأمل أن تكون بريطانيا "واحدة من أولى الاقتصادات الرئيسية التي تظهر للعالم كيفية انتقالها من الجائحة إلى مرض متوطن، والتعامل حينئذ مع ذلك، أيا كانت المدة التي سيستمر (المرض) معنا، سواء خمس أو ست أو سبع أو عشر سنوات".

وقال إنه إذا وافق المستشارون العلميون للحكومة، فإن خفض فترات العزل سيخفف من نقص الموظفين، خصوصا بالمدارس، حيث يتعرض بعضها لنسبة غياب كبيرة للعمالة تصل إلى 40%.

ومع ذلك يبلغ المعدل الإجمالي للغائبين نحو 5ر8%، مرتفعا فقط بشكل طفيف عن مستويات حديثة.

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