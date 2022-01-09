السعودية: انتزاع 2427 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض - (د ب ا)

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ، من انتزاع 2427 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وقال"مسام" وفقًا لوكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأحد إن الـ 2427 لغمًا التي تم نزعها منها" 110 ألغام مضادة للأفراد، و 1684 لغمًا مضادًا للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و25 عبوة ناسفة.

وأضاف المركز أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 303 آلاف و 279 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في جميع أرجاء اليمن لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.