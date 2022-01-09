الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية

07:15 م الأحد 09 يناير 2022
الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية

برلمان العراق

وكالات

فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية بأغلبية الأصوات، خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان تحالفا "تقدم" و"العزم" صوتا خلال اجتماعهما مساء أمس السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية.

وبات الحلبوسي أول رئيس برلمان في العراق يحافظ على موقعه لدورتين متتاليتين، منذ الانتخابات التي جرت عام 2005.

محمد الحلبوسي البرلمان العراقي

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