من العراق.. وزيرة الدفاع الألمانية: الحرب على داعش لم تكسب بعد

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن الحرب على تنظيم داعش لم يتم كسبها بعد.

جاءت هذه التصريحات للوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال زيارة لها في مدينة اربيل العراقية:" قطعنا خطوات عظيمة لكننا لم نصل بعد إلى حد يمكن أن نقول عنده إن تنظيم داعش هُزِم".

وأضافت لامبرشت أنه كان من المهم لها أن توضح أن المشاركة الألمانية يجب أن تستمر مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف التشاور في ألمانيا حول الكيفية التي ستبدو عليها هذه المشاركة في المستقبل.

وأضافت لامبرشت أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على مراجعة كل مهام الجيش الألماني قياسا إلى أهدافها " وسنفعل هذا الآن فيما يتعلق بمهمتنا في العراق وكذلك في الأردن أيضا".

كانت لامبرشت وصلت في وقت سابق من اليوم إلى العراق قادمة من الأردن في أول جولة لها بعد توليها مهام منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن الوزيرة التقت جنودا من الجيش الألماني في العاصمة العراقية بغداد للاستعلام عن مهمة الجيش الألماني هناك.

كما أجرت لامبرشت محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

كانت لامبرشت وصلت إلى الأردن أمس السبت حيث اطلعت على مشاركة جنود بلادها في قاعدة الأزرق الجوية في المهمة الدولية مكافحة تنظيم داعش، وكتبت وزارة الدفاع على تويتر أن لامبرشت التقت هناك جنودا من الجيش الألماني في أول لقاء شخصي لها مع الجنود.

وبحسب القيادة العسكرية الألمانية للمهام الخارجية، يوجد في الأردن حاليا نحو 150 جنديا ألمانيا.

ويدعم الجيش الألماني هناك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش عبر تزويد طائرات المهمة بالوقود. وإجمالا، تشارك ألمانيا حاليا بنحو 240 جنديا في عمليات التحالف المناهض للإرهاب في الأردن والعراق وفوق سوريا.

وكانت لامبرشت أجرت محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول سبل تعميق التعاون بين ألمانيا والأردن، وكتبت وزارة الدفاع الألمانية على تويتر عن الأردن أنه يمثل "ركيزة أساسية للأمن في المنطقة".