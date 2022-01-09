وفد روسي يصل إلى جنيف لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي

05:24 م الأحد 09 يناير 2022
وفد روسي يصل إلى جنيف لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي

روسيا و أمريكا

جنيف - (د ب أ)

وصل وفد روسي إلى جنيف قبل مفاوضات مع الولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر طائرة الوفد في مطار المدينة السويسرية.

وتم التخطيط للاجتماع الأول بالفعل مساء اليوم الأحد. وقالت الوزارة إن المحادثات الرئيسية مقررة غدا الاثنين.

ومن الجانب الروسي، يقود الجولة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف. وكان قد قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي: "لن نذهب إلى هناك بيد ممدودة، ولكن بمهمة محددة بوضوح يجب إنجازها وفقا للشروط التي وضعناها".

شهدت أوكرانيا مظاهرة واحدة على الأقل قبل مفاوضات جنيف. وطالب منظمو الاحتجاج في العاصمة كييف الغرب بقول "لا" لإنذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة دن الأوكرانية في موقعها على الإنترنت.

المحادثات الأمريكية الروسية جينيف روسيا أمريكا

الخبر التالى:

الصين: إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انطلاق كأس الأمم..بث مباشر بالفيديو.. الكاميرون 1-1 بوركينا فاسو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا