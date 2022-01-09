وفد روسي يصل إلى جنيف لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي

جنيف - (د ب أ)

وصل وفد روسي إلى جنيف قبل مفاوضات مع الولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر طائرة الوفد في مطار المدينة السويسرية.

وتم التخطيط للاجتماع الأول بالفعل مساء اليوم الأحد. وقالت الوزارة إن المحادثات الرئيسية مقررة غدا الاثنين.

ومن الجانب الروسي، يقود الجولة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف. وكان قد قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي: "لن نذهب إلى هناك بيد ممدودة، ولكن بمهمة محددة بوضوح يجب إنجازها وفقا للشروط التي وضعناها".

شهدت أوكرانيا مظاهرة واحدة على الأقل قبل مفاوضات جنيف. وطالب منظمو الاحتجاج في العاصمة كييف الغرب بقول "لا" لإنذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة دن الأوكرانية في موقعها على الإنترنت.