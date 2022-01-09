استقالة وزير خارجية قبرص في معركة خلافة الرئيس

04:17 م الأحد 09 يناير 2022
استقالة وزير خارجية قبرص في معركة خلافة الرئيس

وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس

نيقوسيا- (أ ف ب):

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس يوم الأحد إنه قدم استقالته وذلك في صراع على السلطة داخل صفوف المحافظين اليمينيين الذين يتولون الحكم على من يمثلهم في انتخابات الرئاسة عام 2023.

ويعتبر كريستودوليديس،الذي عين في مارس آذار 2018، منذ مدة طويلة من الطامحين لشغل مقعد الرئاسة الأمر الذي سبب خلافا داخل حزب التجمع الديمقراطي. ووجه أفيروف نيوهيتو زعيم الحزب الذي يسعى للفوز بترشيحه في السباق الرئاسي نداء يوم الجمعة الماضي إلى كريستودوليديس يطالبه بتوضيح نيته.

وقال كريستودوليديس في بيان إنه مهتم بانتخابات الرئاسة العام المقبل لكنه ليس مستعدا الآن للبت في الأمر، موضحا أنه سيعلن موقفه عندما يتخذ قراراه النهائي.

وسيبدأ حزب التجمع عملية الترشيح لاختيار من يخوض انتخابات الرئاسة غدا الاثنين.

وأضاف كريستودوليديس إن استقالته ستصبح سارية يوم 11 يناير كانون الثاني الجاري. وقال إنه قدم استقالته للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس منذ أيام وإنه قبلها قبل يومين.

هذا المحتوى من

AFP
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