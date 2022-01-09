التشيك: العثور على رضيع حديث الولادة في حاوية قمامة بعقار سكني

براغ - (د ب أ)

تم العثور على رضيع حديث الولادة في حاوية قمامة بعقار سكني في جمهورية التشيك، بعد أن انتبه أحد السكان لصراخه.

وقالت الشرطة في بلدة باردوبيسه الصناعية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شرق براغ، إن الرجل كان يهم لإلقاء بعض القمامة عندما اكتشف وجود الطفل في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وأوضحت الشرطة أن الطفل كان يعاني من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم عندما تم إنقاذه.

وقال مستشفى المدينة إن الرضيع تم إنقاذه بفضل التدخل السريع لخدمات الطوارئ، وأن حالته مستقرة الآن.

وبعد ساعات قليلة من اكتشاف الرضيع، تمكنت الشرطة من تحديد مكان امرأة يشتبه في أنها أمه، واحتجزتها. وتواجه السيدة تحقيقا جنائيا الآن.

وقالت الشرطة إنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات إلا بعد اكتمال التحقيقات.