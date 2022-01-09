عودة 100 مواطن روسي من كازخستان

موسكو - أ ش أ

نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية 100 مواطن روسي إلى موسكو، من مدينة ألما آتا الكازاخية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا، تواجدوا هناك لزيارة أقاربهم أو في رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".

وكانت وزارة الصحة الكازاخستانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن مقتل 164 شخصًا خلال أعمال الشغب المستمرة في البلاد.