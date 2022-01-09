الخارجية الأمريكية تدعو للوقف الفوري للقصف الجوي على تيجراي

03:48 م الأحد 09 يناير 2022
الخارجية الأمريكية تدعو للوقف الفوري للقصف الجوي على تيجراي

غارات تيجراي

واشنطن - أ ش أ

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري للقصف الجوي المتواصل في إقليم تيجراي.

وذكر مكتب الشؤون الإفريقية التابع للخارجية الأمريكية - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن الضربات الجوية مستمرة في تيجراي، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وهي غير مقبولة.

وجددت دعوتها للوقف الفوري للأعمال العدائية وللبدء السريع بحوار وطني شامل والسماح بوصول المساعدات إلى جميع المناطق المحتاجة في إثيوبيا دون عوائق.

يشار إلى أن الحرب الدامية بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي، اندلعت منذ نحو عام.
وكانت القوات الجوية الإثيوبية قد شنت أمس غارات في مخيم بلدة ديدبيت للنازحين داخل إقليم تيجراي، أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

واستهدفت غارة مدينة ميكيلي صباح أمس الأول في حي سكني يعرف باسم "دياسبورا".. حسبما أفاد شهود عيان.

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Asha
قصف تيجراي القصف الجوي الخارجية الأمريكية اثيوبيا آبي أحمد

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