إيطاليا تتبرع بـ 300 ألف يورو للفلبين لمواجهة إعصار "راي"

02:44 م الأحد 09 يناير 2022
إيطاليا تتبرع بـ 300 ألف يورو للفلبين لمواجهة إعصار "راي"

إعصار راي في الفلبين

روما - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن هيئة التعاون الإنمائي التابعة لها، تبرعت بمبلغ 300 ألف يورو للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين (فيكروس) في الفلبين، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن إعصار (راي) المعروف محلياً باسم اعصار (أوديت).

وذكر بيان أصدره مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا)، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، اليوم الأحد، أن الإعصار تسبب في سقوط حوالي 380 ضحية وعدة إصابات، كذلك أسفر عن نزوح أكثر من 600 ألف نازح داخليًا، بالإضافة وبشكل خاص إلى الدمار الكبير ذي الطبيعة المادية.

وأشارت مذكرة قصر (فارنيزينا) إلى أن الاتحاد سيستخدم التمويل لتقديم المساعدة الأولية للأشخاص الأكثر ضعفاً في عدة مناطق تشمل منطقتي جاراجا وميماروبا، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية.

وأوضح بيان الخارجية أن إيطاليا تؤكد مجدداً صداقتها مع الفلبين من خلال تلك المساهمة، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلبيني في الأوقات الصعبة للغاية التي يعاني فيها.

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Asha
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