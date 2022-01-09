تركيا: نأمل في إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت



أنقرة - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، عن أمل بلاده في إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن تشاووش أوغلو القول إن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأحداث في كازاخستان، مشيرا إلى اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الحالية لـ"منظمة الدول التركية" بنظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، ورؤساء الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة لمناقشة المستجدات الأخيرة في كازاخستان.

وأوضح أن وزراء خارجية منظمة الدول التركية سيعقدون بعد غد الثلاثاء اجتماعا خاصا افتراضيا لمناقشة المستجدات في كازاخستان.

وأضاف: "نأمل أن يحل الاستقرار والسلام في كازاخستان في أسرع وقت وسنقدم في تركيا ومنظمة الدول التركية كافة أشكال الدعم لتحقيق ذلك".

وكانت منظمة الدول التركية أكدت الخميس الماضي على الاستعداد "لدعم الشعب والحكومة في كازاخستان، عند الحاجة".

وأعربت المنظمة عن ثقة الدول الأعضاء في أن السلطات الكازاخستانية ستكون قادرة على "نزع فتيل التوتر بالطرق السلمية، وإعادة بسط الهدوء والنظام".

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت تعرف سابقا بـ"المجلس التركي"، وكان المجلس تأسس عام 2009. وتضم في عضويتها أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان.

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الطاقة. وطلب رئيسها قاسم جومارت توكاييف من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها بلاده.