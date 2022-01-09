مظاهرات كازاخستان: أنباء عن سقوط 164 قتيلا في موجة الاحتجاجات

ألماتي- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام في كازاخستان عن وزارة الصحة في البلاد القول إن 164 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها البلاد مؤخرا.

وكان المتظاهرون المعارضون لقرارات حكومية خاصة برفع أسعار المحروقات، قد داهموا عددا من المباني قبل أنيصدر الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، أوامر بإطلاق النار بهدف القتل لإنهاء الاضطرابات التي ألقى باللوم فيها على من يسميهم "قطاع الطرق والإرهابيين".

وبحسب وسائل الإعلام فإن مدينة ألماتاي شهدت سقوط 103 قتلى.