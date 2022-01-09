كازاخستان: مقتل 164 شخصًا خلال أعمال الشغب في البلاد

نور سلطان - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في الاضطرابات الأخيرة في "ألماتا" ومدن أخرى إلى 164 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "خلال الاضطرابات الدموية الأخيرة، لقى 164 شخصًا مصرعهم في عدة مدن، منهم نحو 103 في مدينة ألماتا".

وبدأت المظاهرات جنوب غرب كازاخستان في الثاني من يناير الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.

وبعد ذلك بيومين، اندلعت أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في "ألماتا" ومدن أخرى في كازاخستان، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والشركات العامة والعديد من أعمال التخريب.