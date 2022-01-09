كازاخستان: مقتل 164 شخصًا خلال أعمال الشغب في البلاد

02:25 م الأحد 09 يناير 2022
كازاخستان: مقتل 164 شخصًا خلال أعمال الشغب في البلاد

احتجاجات كازاخستان

نور سلطان - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في الاضطرابات الأخيرة في "ألماتا" ومدن أخرى إلى 164 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "خلال الاضطرابات الدموية الأخيرة، لقى 164 شخصًا مصرعهم في عدة مدن، منهم نحو 103 في مدينة ألماتا".

وبدأت المظاهرات جنوب غرب كازاخستان في الثاني من يناير الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.

وبعد ذلك بيومين، اندلعت أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في "ألماتا" ومدن أخرى في كازاخستان، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والشركات العامة والعديد من أعمال التخريب.

هذا المحتوى من

Asha
كازاخستان أعمال الشغب وزارة الصحة الكازاخية احتجاجات كازاخستان

الخبر التالى:

مظاهرات كازاخستان: أنباء عن سقوط 164 قتيلا في موجة الاحتجاجات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا