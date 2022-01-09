دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس:عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

12:32 م الأحد 09 يناير 2022
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس:عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس - (د ب أ):

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة "وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم".

وأوضحت دائرة الأوقاف، مؤخرا، أن "أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال عام 2021 بلغت 34 ألفا و112 متطرفا"، طبقا لما أوردته الوكالة.

الاحتلال الاسرائيلي أوقاف القدس اقتحام المسجد الأقصى المستوطنون اليهود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا