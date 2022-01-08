وزير تونسي: 17.7 بالمئة من التونسيين في عداد الأميين

10:02 م السبت 08 يناير 2022
وزير تونسي: 17.7 بالمئة من التونسيين في عداد الأميين

علم تونس

تونس - (د ب أ)

كشف وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي أن حوالي مليونين من التونسيين يعدون من الأميين.

ويمثل العدد 17.7 بالمئة من سكان البلاد، وهي نسبة ليست هينة في بلد ظل يتفاخر لعقود ببرامج التعليم المجانية والمعممة على كامل التونسيين.

وقال الزاهي بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية: "الحاجة الآن متأكدة لمزيد بذل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لسد منابع الأمية، وإيقاف ظاهرة التسرب المدرسي الذي يغذي هذه الآفة".

وعلاوة على تضرر التعليم العمومي وتهاوي البنية التحتية للمدارس وقطاع النقل لا سيما في الولايات الداخلية والمناطق الريفية، تفيد بيانات رسمية لوزارة التربية بتزايد نسب المغادرين لمقاعد الدراسة مبكرا.

وفي 2020، غادر أكثر من 73 ألف تلميذ مقاعد الدراسة، وفي 2018 فاق عدد المنقطعين 100 ألف، بحسب وزير التربية السابق حاتم بن سالم.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي: "تونس قطعت أشواطا عديدة في نشر العلم، وهي تتحمل اليوم تبعات فشل العديد من السياسات العمومية في المجال، مما يتطلب تقييما وتقويما".

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