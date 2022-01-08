انعقاد مباحثات الاستقرار الاستراتيجي الأمريكية الروسية في جنيف بعد غد

07:59 م السبت 08 يناير 2022
انعقاد مباحثات الاستقرار الاستراتيجي الأمريكية الروسية في جنيف بعد غد

روسيا و أمريكا

جنيف - (أ ش أ):

تنعقد في جنيف بعد غد الإثنين، اجتماعات الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث يترأس الوفد الأمريكي ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية، ويترأس الوفد الروسي سيرجي ريباكوف، نائب وزير الخارجية .

ومن المقرر أن يستأنف الجانبان مناقشاتهما بشأن قضايا التسلح ووضع الاساس للسيطرة على الاسلحة فى المستقبل والحد من المخاطر خاصة فيما يتعلق بالقضايا النووية .

تأتي المحادثات الأمريكية الروسية بعد اجتماعين عقدهما الجانبان في يونيو وسبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد اتفاق رئيسي البلدين بايدن وبوتين في اجتماعهما بجنيف منتصف العام الماضي، على عقد هذه الحوارات واستخدام المسار الدبلوماسي لحل قضايا التسلح بين الجانبين.

يشار إلى أن اجتماعات الاستقرار الاستراتيجي بين الجانبين تأتي في ظل أزمة متصاعدة أمريكية روسية بسبب الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، وأن أكد الجانب الأمريكي أن اجتماعات الاستقرار الاستراتيجي في جنيف لن تناقش هذا الموضوع؛ استنادا إلى قرار أمريكي بعد مناقشة موضوعات ذات علاقة بالحلفاء دون مشاركتهم.

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Asha
جينيف روسيا أمريكا سيرجي ريباكوف ويندى شيرمان

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