تحرير باحثين جيولوجيين حوصروا داخل كهف في جزيرة إيطالية

07:49 م السبت 08 يناير 2022
تحرير باحثين جيولوجيين حوصروا داخل كهف في جزيرة إيطالية

تحرير باحثين جيولوجيين حوصروا داخل كهف في جزيرة إي

روما - (د ب أ)

حرر عمال الإنقاذ سبعة باحثين جيولوجيين محاصرين داخل كهف في جزيرة سردينيا الإيطالية بعد ساعات من انسداد باب الكهف عليهم.

وذكر مركز إنقاذ جبال الألب والكهوف اليوم السبت في دورجالي بجزيرة سردينيا أن فريق الباحثين علق داخل كهف جروتا دي إسبينيولي على الساحل الشرقي لسردينيا.

ويتصل هذا الكهف المكون من طبقات رسوبية بالكهوف الأخرى.

قال فريق الإنقاذ إن العلماء كانوا في جولة إلى الكهف الذي دخلوه عبر مدخل جروتا سان جيوفاني سو أنزو، إلا أنهم عند خروجهم وجدوا الباب قد غمرته المياه وبالتالي تم إغلاقه.

وأبلغ أحد أصدقاء الفريق في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بتغيب الفريق، كما بينت قوة الإنقاذ.

ودخلت خدمات الطوارئ الكهوف من مداخل مختلفة، وعثرت على الفريق أخيرا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وشارك في العملية حوالي 30 من عمال الإنقاذ.

وتمكن جميع الباحثين من مغادرة الكهف وبصحة طيبة كما قالت القوة.

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