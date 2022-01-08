بيان رسمي: مقتل 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع التركية، مقتل ثلاثة جنود نتيجة ألغام زرعها إرهابيون على الحدود التركية-السورية، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أكدت الشهر الماضي، أن ثلاثة جنود أتراك على الأقل لقوا حتفهم، خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور شمالي العراق.

وذكر بيان على موقع الوزارة أن طائرات حربية تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني "لتحييد" ستة مسلحين، وأضاف البيان أن هناك عملية عسكرية جارية في المنطقة.