لبنان: الإصابات بمتحور أوميكرون تتحول إلى موجة تسونامي

وكالات:

حذر وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، من سرعة انتشار متحور أوميكرون، مؤكدا أن الإصابات بالمتحور تتحول إلى موجة "تسونامي"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

حذر وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الثلاثاء الماضي، من أن فتح المدارس سيؤدي حتما إلى تسهيل انتشار فيروس كورونا.

وفي سلسلة تغريدات في موقع "تويتر"، قال الأبيض: "في اجتماع وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام".

واعتبر أنه "يجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها ارتداء الكمامة". وقال: "لم يكن سلوك الأهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالا جيدا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفا ومنع انتشار الفيروس".