العاهل الأردني يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية

06:45 م السبت 08 يناير 2022
العاهل الأردني يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية

الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، التي تزور المملكة حاليا، سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في المجالات الدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الملك عبدالله الثاني استقبل لامبرخت، وتطرق اللقاء إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي".

وتقوم وزيرة الدفاع الألمانية بزيارة إلى الأردن؛ هي الأولى للمملكة منذ توليها مسؤولياتها الشهر الماضي.

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Asha
عبدالله الثاني عاهل الأردن كريستين لامبرخت

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