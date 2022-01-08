متظاهرون في ألبانيا يقتحمون مقر حزب المعارضة

06:04 م السبت 08 يناير 2022
متظاهرون في ألبانيا يقتحمون مقر حزب المعارضة

متظاهرون في ألبانيا

بودابست - (د ب أ)

شهد مقر الحزب الديمقراطي، اليميني الألباني، في مدينة تيرانا، اضطرابات، اليوم السبت، حيث حاصر آلاف المتظاهرين مبنى الحزب.

وهدم أنصار صالح بريشا ، الذي شغل منصبي الرئيس ورئيس الوزراء سابقا ،البوابة ودخلوا مقر حزب المعارضة في العاصمة.

وذكر موقع "نيوز.24" أن بعض المحتجين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الأول لكنهم فشلوا في دخول مكاتب رئيس الحزب الديمقراطي، لولزيم باشا، بسبب التعزيزات.

وتم رش الغاز المسيل للدموع من داخل المبنى، على حشد من المتظاهرين، الذين كانوا يحتشدون في الخارج. وطوقت الشرطة المبنى لكنها لم تتدخل في بادئ الأمر.

ويخوض باشا ورئيس الحزب السابق، بريشا صراعا على السلطة منذ أشهر.

وبناء على تحريض من باشا، تم طرد بريشا من المجموعة البرلمانية للحزب، في سبتمبر الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظر دخول على بريشا وبعض أقربائه في مايو 2021، بسبب اتهامات بالفساد.

وأدان وفد المفوضية الأوروبية في تيرانا العنف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ودعا جميع الأطراف المعنية إلى "ممارسة الهدوء وضبط النفس". وتعد البانيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى .

وقال البيان: "إن طريق انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى معارضة قوية تسهم فى برنامج الإصلاح في البلاد، استجابة لطموح الشعب الألباني الذي يرغب بأغلبية ساحقة في رؤية ألبانيا في الاتحاد الأوروبي".

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