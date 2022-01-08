زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة صينية

بكين - (بي بي سي)

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم السبت، إن فريق عمل أُرسل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تشينغهاي في شمال غرب الصين.

وقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة، في محافظة منيوان في مقاطعة تشينغهاي بعد منتصف ليلة السبت، بتوقيت بكين.

وأطلقت الوزارة استجابة إنقاذ كوارث عاجلة، وأرسل فريق العمل لتقديم الدعم إلى السكان المحليين وتفقد وفحص المنطقة، وتأمين سكن المقيمين المتضررين.

وتركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتم رصده في منطقة قليلة السكان تقع على ارتفاع 3659 متراً فوق مستوى سطح البحر، ولم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا.