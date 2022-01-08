زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة صينية

05:37 م السبت 08 يناير 2022
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة صينية

زلزال - أرشيفية

بكين - (بي بي سي)

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم السبت، إن فريق عمل أُرسل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تشينغهاي في شمال غرب الصين.

وقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة، في محافظة منيوان في مقاطعة تشينغهاي بعد منتصف ليلة السبت، بتوقيت بكين.

وأطلقت الوزارة استجابة إنقاذ كوارث عاجلة، وأرسل فريق العمل لتقديم الدعم إلى السكان المحليين وتفقد وفحص المنطقة، وتأمين سكن المقيمين المتضررين.

وتركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتم رصده في منطقة قليلة السكان تقع على ارتفاع 3659 متراً فوق مستوى سطح البحر، ولم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا.

هذا المحتوى من

BBC
زلزال الصين وزارة إدارة الطوارئ الصينية تشينغهاي bbc اخبار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا