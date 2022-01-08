رئيس الكازاخي يقيل نائب رئيس مجلس الأمن القومي

05:36 م السبت 08 يناير 2022
رئيس الكازاخي يقيل نائب رئيس مجلس الأمن القومي

قاسم جومارت توكاييف

موسكو - (د ب أ)

أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف نائب أمين مجلس الأمن القومي وهو المجلس الذي يتمتع بتأثير قوي في البلاد، عظمات عبد المؤمنوف، بحسب التلفزيون الرسمي.

وتولى توكاييف في وقت سابق أمانة ورئاسة المجلس من الرئيس السابق للبلاد نور سلطان نزارباييف.

وكان قد تم تعيين عظمات عبد المؤمنوف نائبا لأمين المجلس من جانب نزارباييف منذ أكثر من ست سنوات ، وفقا لمكتب الرئاسة.

ولا يزال نزارباييف يعتبر أقوى شخصية في كازاخستان على الرغم من تنحيه عن رئاسة البلاد في عام 2019.

وقام الرئيس توكاييف أيضا بتغيير قادة الاستخبارات وعين مؤيديه محلهم ، وهي خطوة دفعت البعض إلى الإعتقاد بأنه يستخدم الأزمة من أجل دعم نفوذه وتوسيع نطاق سلطاته.

قاسم جومارت توكاييف كازاخستان عظمات عبد المؤمنوف

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