التحالف: الإيرانيون زودوا الحوثيين بأسلحة وصواريخ عبر ميناء الحديدة

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن "الإيرانيين زودوا الحوثيين بأسلحة وصواريخ عبر ميناء الحديدة".

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، الذي عرض أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "إن ميليشيات الحوثي تستخدم منظومة صواريخ نور الإيرانية لاستهداف السفن".

وعرض المتحدث الرسمي "مشاهد تظهر تعرض ناقلة النفط أبقيق (شرق) السعودية لصاروخ حوثي".

كما عرض المتحدث الرسمي "أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال لتهديد وقرصنة الملاحة الدولية"، إضافة الى "مجموعة من الأسلحة التي حاولت إيران تهريبها للحوثيين عبر الحديدة".

وأعلن العميد المالكي "أن الميليشيات الحوثية هاجمت سفينة تركية كانت تحمل القمح".

كما أعلن المتحدث الرسمي أن "السفينة الإيرانية "سافيز" هى سفينة عسكرية بغطاء مدني لنقل أسلحة إيران إلى الحديدة".

وأوضح العميد المالكي أن "السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني".

وأشار المتحدث الرسمي إلى "أن عمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تتم من الحديدة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالبحار".

وأكد التحالف تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن سفينة "روابي" ، التي تم خطفها من قبل الحوثيين الأسبوع الماضي، كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى".

ونشر تحالف دعم الشرعية قائمة بأسماء المجموعة الحوثية التي شاركت في اختطاف السفينة روابي وعددهم 10 أشخاص.

وأضاف العميد المالكي أن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن ( الذي توفي قبل أسبوعين) كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية، مشيرًا إلى أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المتحدث الرسمي أن "الإرهابي منصور السعدي مسؤول عن عمليات القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة، والمسؤول عن اختطاف السفينة روابي، مشيرًا إلى أنه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية".

وكشف العميد المالكي "مجددا مقاطع فيديو من داخل الهرم الحوثي يفضح بها عسكرتهم للموانئ اليمنية، إضافة إلى ماهية الورش الموجودة في ميناءي الحديدة والصليف".

ونوه المتحدث الرسمي إلى "أن السفن الإيرانية في البحر الأحمر هي سفن عسكرية وغير تجارية" مشيرا إلى أن "الحوثيون يخزنون الصواريخ الإيرانية في أنفاق قرب الحديدة قبل نقلها إلى صنعاء".

وأكد العميد المالكي أن "لدينا صبر تكتيكي للتعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة فجر اليوم السبت، في محافظة حجة باليمن.

وأوضح التحالف أنَّ الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس الجمعة.

وأشار التحالف إلى أنَّ هناك محاولات عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة للمرة الثالثة.