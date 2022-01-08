الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان

04:14 م السبت 08 يناير 2022
الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان

جامعة الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الترحيب بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - بالعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح المصدر أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكد المصدر استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة؛ بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات؛ يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني؛ نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.

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Asha
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