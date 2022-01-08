مصر تؤكد دعم التحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان

القاهرة - (د ب أ):

أكدت مصر، اليوم السبت، دعمها للتحرك الأُممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية، مشددة على أن أمن واستقرار السودان "جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

وقالت مصر في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".

وناشدت مصر "كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن"، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.