سقوط صواريخ في جنوب أربيل

أربيل- (بي بي سي):

سقطت ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا على نقاط أمنية تابعة لقوات البيشمركة في منطقة ألتون كوبري " بردي" جنوب غرب أربيل.

وقال جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان، في بيان، إن "الصواريخ سقطت على المحور الخامس في منطقة بردي، دون وقوع خسائر".

وتقع منطقة ألتون كوبري بردي على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.