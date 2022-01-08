سقوط صواريخ في جنوب أربيل

03:36 م السبت 08 يناير 2022
سقوط صواريخ في جنوب أربيل

تعبيرية

أربيل- (بي بي سي):

سقطت ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا على نقاط أمنية تابعة لقوات البيشمركة في منطقة ألتون كوبري " بردي" جنوب غرب أربيل.

وقال جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان، في بيان، إن "الصواريخ سقطت على المحور الخامس في منطقة بردي، دون وقوع خسائر".

وتقع منطقة ألتون كوبري بردي على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

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سقوط صواريخ جنوب أربيل قوات البيشمركة جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان أخبار BBC

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