كورونا: مدرسة في تكساس تحبس ابنها المصاب في صندوق السيارة

تكساس- (أ ف ب):

ألقي القبض على معلمة أمريكية بعد أن حبست ابنها المصاب بكوفيد 19 في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى مركز الفحص، بحسب وسائل إعلام محلية.

واتهمت سارة بيم البالغة من العمر 41 عاما، بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.

وكان أحد المارة قد سمع صوتا من صندوق سيارة كانت متوقفة في أحد شوارع مقاطعة هاريس، في تكساس فأبلغ الشرطة على الفور.

وعندما طلبت الشرطة من الأم فتح صندوق السيارة، وجدت الطفل مستلقيا في الداخل.

و قالت سارة بيم إن نتيجة فحص ابنها البالغ من العمر 13 عاما أكدت إصابته بكوفيد 19، فخافت أن تنقله بسيارتها إلى مركز الفحص الثاني لإجراء اختبار آخر لتأكيد النتيجة، فوضعته في صندوق السيارة حتى لاينقل لها العدوى.

أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق الأم، وقال أحد المسؤولين في الشرطة "إن الصبي كان يمكن أن يصاب بجروح خطيرة إذا اصطدمت السيارة، لم أسمع في حياتي عن شخص وُضِع في صندوق السيارة لأن نتيجة فحصه إيجابية، ولحسن الحظ، لم يصب الطفل بأذى."