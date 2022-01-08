الرئيس الكازاخي يبحث مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده

01:56 م السبت 08 يناير 2022
الرئيس الكازاخي يبحث مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده

قاسم جومارت توكاييف

موسكو - أ ش أ

بحث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع بالتفصيل في بلاده.
وذكر الكرملين - في بيان اليوم

السبت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "رئيس كازاخستان أعرب في محادثة هاتفية ، مع بوتين عن امتنانه للمساعدة التي قدمها الشركاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخاصة روسيا"، مشيرا إلى أن "الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة لاستعادة النظام في كازاخستان".

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح نظيره الكازاخي، بعقد مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأيام المقبلة.

يُذكر أن الاحتجاجات، التي اندلعت في كازاخستان منذ 2 يناير وتحولت إلى أعمال شغب بسبب قرار الحكومة رفع سعر الوقود، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بينهم أفراد من قوات الأمن.

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Asha
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