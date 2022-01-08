أمير قطر يجري اتصالاً هاتفيا برئيس كازاخستان

الدوحة - ( د ب أ):

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفيًا صباح اليوم السبت مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان بشأن تطورات الأوضاع في كازاخستان.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أطلع رئيس كازاخستان الأمير تميم على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن ثقته بقدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد الشقيق.

كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.