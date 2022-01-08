كازاخستان.. توقيف الرئيس السابق للجنة الأمن الوطني بتهمة الخيانة

نور سلطان - (د ب أ):

أفادت تقارير أعلامية، اليوم السبت، بتوقيف، رئيس الوزراء السابق كريم ماسيموف ، والذي شغل حتى فترة قريبة منصب رئيس لجنة الأمن الوطني في البلاد، بشبهة الخيانة.

وقالت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان، في بيان إنه تم توقيف ماسيموف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، وأيضا منصب رئيس ديوان الرئيس السابق للبلاد نورسلطان نازاربييف، ومسؤولين آخرين، لم يفصح عنهم، أمس الأول الخميس. ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي الإعلان عن التوقيف بعدما أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، الانتصار في المواجهة الدموية مع المحتجين ضد الفساد والفقر المستشريين في البلاد. وتشكل الاحتجاجات أكبر تحد للقيادة السياسية في تلك الدولة، أكبر منتج للنفط في أسيا، منذ استقلالها في عام 1991.

وكان الرئيس أصدر في وقت سابق أمرا "بإطلاق النار لقتل" المحتجين، الذين يهددون بقاء حكومته، وزعم أن قوات الأمن الكازاخية تسيطر على الاضطرابات.

وقال توكاييف، في خطاب متلفز، أمس: "أصدرت أوامر لقوات الأمن وللجيش بفتح النار، بدون تحذير" رافضا، دعوات دولية بإجراء حوار، وتساءل: "يا له من غباء! أي نوع من المفاوضات، يمكن أن تكون مع مجرمين وقتلة؟".

وطالب الرئيس باستمرار "عمليات مكافحة الإرهاب" لحين "التخلص من المقاتلين".

وزعم توكاييف، أن إجمالي 20 ألف من "قطاع الطرق" هاجموا مدينة "الماتي"، أكبر مدينة في البلاد، حيث تحتدم الاضطرابات العنيفة، بشكل خاص، في الأيام الأخيرة.

وتابع أن "الإرهابيين" كان يتم توجيههم من الخارج، إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

كان التلفزيون الحكومي أعلن في وقت سابق أمس، مقتل 26 متظاهرا واحتجاز أكثر من 3700 آخرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها ألماتي.