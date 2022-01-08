التطعيم أو الطرد.. سيتي جروب في أمريكا يهدد موظفيه

12:41 م السبت 08 يناير 2022
التطعيم أو الطرد.. سيتي جروب في أمريكا يهدد موظفيه

مصرف سيتي جروب الاستثماري

واشنطن - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية بأن مصرف سيتي جروب الاستثماري أمهل جميع موظفيه في الولايات المتحدة حتى الرابع عشر من شهر يناير الجاري لتقديم مايثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد وباء كورونا، وإلا واجهوا الطرد من العمل.

وذكرت التقارير، استنادا إلى مذكرة للبنك، أنه سيتم منح الموظفين الذين لا يمتثلون للأمر أجازة بدون راتب، ليتم طردهم من العمل بنهاية الشهر. وتأتي مذكرة البنك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا.

ويسمح سيتي جروب بالإعفاءات الدينية والطبية لموظفيه، ويقول إنه يمتثل للقوانين المحلية.

وتردد عن المتحدثة باسم سيتي جروب القول إن 90 في المئة من موظفي البنك قد امتثلوا للأمر حتى الآن. وأضافت أن العدد في ازدياد.

وكانت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت ، وبينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان، طلبت من الموظفين الذين لم يتلقوا التطعيم العمل من المنزل، دون أن يصل الأمر إلى حد الإقالة، أو التهديد بها.

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