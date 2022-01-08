هندي تلقى ١١ جرعة من لقاح كوفيد-١٩ في ١٠ أشهر لتخفيف آلام في الرأس والعضلات

12:33 م السبت 08 يناير 2022
هندي تلقى ١١ جرعة من لقاح كوفيد-١٩ في ١٠ أشهر لتخفيف آلام في الرأس والعضلات

لقاح كوفيد

نيودلهي-(ا ف ب):

زعم رجل هندي أنه تلقى 11 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بهدف تخفيف آلام في الرأس والعضلات كان يعاني منها دون أن يؤدي ذلك إلى أية أعراض جانبية.

قالت "بي بي سي" الجمعة 7 يناير 2022 أن براهمديو ماندال البالغ من العمر 65 عاماً قال إنه تلقى 11 جرعة من اللقاح في ولاية بيهار، ساعدته في تخفيف آلامه و"البقاء بصحة جيدة".

وفي الأسبوع الماضي، حاول ماندال تلقي جرعته الثانية عشرة، لكنه مُنع في النهاية من القيام بذلك. وتم فتح تحقيق بشأن ساعي البريد السابق الذي يعيش مع أسرته في الولاية. وبحسب أماريندرا براتاب شاهي، وهو طبيب جراح في المنطقة: "لقد وجدنا بالفعل دليلاً على أنه تلقى ثماني حقن في أربعة أماكن مختلفة".

وتظهر النتائج الأولية أن ماندال تمكن من أخذ "لقاحين بفارق نصف ساعة" في نفس اليوم. واعتبر شاهي أن الأطباء في حيرة من أمرهم حول كيفية حدوث ذلك ولمح إلى وجود إهمال من جانب بعض الأشخاص الذين يديرون مراكز التطعيم.

من جهته، يؤكد المتقاعد أنه تلقى 11 جرعة بين فبراير وديسمبر 2021. ويقال إنه استخدم بطاقات هوية مختلفة في مراكز تطعيم مختلفة.

قامت الهند بتطعيم 65٪ من السكان البالغين بشكل كامل في البلاد وتلقى 91٪ بينهم جرعة واحدة على الأقل. ويتم تقديم اللقاح في 90 ألف مركز في جميع أنحاء الهند تديرها الدولة في الغالب.

هذا المحتوى من

AFP
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