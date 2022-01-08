رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطني على ضحايا الأحداث الأخيرة

نور سلطان - أ ش أ

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، يوم 10 يناير يوم حداد وطني على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عن السكرتير الصحفي للرئاسة، بيريك أوالي، قوله إن رئيس كازاخستان قرر إعلان يوم 10 يناير يوم حداد وطني على أرواح الضحايا الكثيرين الذين سقطوا بسبب الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد.

يُذكر أن الاحتجاجات، التي اندلعت في البلاد منذ 2 يناير وتحولت إلى أعمال شغب، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بينهم أفراد من قوات الأمن.