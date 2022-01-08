كازاخستان تستأنف حركة السكك الحديدية التي تعطلت جراء الاضطرابات

05:45 ص السبت 08 يناير 2022
كازاخستان تستأنف حركة السكك الحديدية التي تعطلت جراء الاضطرابات

كازاخستان

نور سلطان- (أ ش أ):

أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية فى كازاخستان، اليوم، استئناف حركة قطارات الركاب، التى كانت قد تعطلت من جراء الاضطرابات التى شهدتها البلاد مؤخرا.

وذكرت شركة " كازاخستان تيمير زولى " للسكك الحديدية الوطنية- فى بيان مقتضب: "أنه تم استئناف حركة قطارات الركاب تماما على السكك الحديدية، وأن الشركة فتحت منصة رقمية لشراء تذاكر السفر بدون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت".

جدير بالذكر أن كازاخستان كانت قد شهدت، فى وقت سابق، مظاهرات احتجاج جماعية بدأت فى مدينتى زانوزين و أكتاو؛ للاحتجاج على زيادة أسعار الغاز المسال، ثم انتشرت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع الشرطة وحدوث عمليات سلب ونهب.

من جهته، أعلن الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ حتى يوم 19 يناير، ودعا قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى؛ للمساعدة في السيطرة على الموقف فى بلاده.

هذا المحتوى من

Asha
كازاخستان ظاهرات حتجاج جماعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا