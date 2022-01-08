إحياء الذكرى 80 لميلاده.. جوجل يكرم ستيفن هوكينج بفيديو تعبيري

12:48 ص السبت 08 يناير 2022
إحياء الذكرى 80 لميلاده.. جوجل يكرم ستيفن هوكينج بفيديو تعبيري

الراحل ستيفن هوكينج

كنب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم السبت بالذكرى 80 لميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير من عام 1942.

نشر جوجل فيديو تعبيري أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل إحياء لذكرى ميلاده.

ولد ستيفن إدوارد هوكينج في أكسفورد في الثامن من يناير عام 1942. كان والده، أخصائي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.

كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

والراحل كان يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني.

ستيفن هوكينج وجل ظرية الثقوب السوداء

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